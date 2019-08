Il trailer di "Chiara Ferragni-Unposted", dopo Venezia al cinema

Roma, 30 ago. (askanews) - Il trailer di "Chiara Ferragni - Unposted", il film di Elisa Amoruso, che sarà presentato alla 76esima Mostra Internazionale d Arte Cinematografica di Venezia e sarà al cinema con 01 Distribution il 17, 18 e 19 settembre. Chiara Ferragni, 31 anni, 15 milioni di follower, secondo la rivista Forbes prima influencer al mondo nel campo della moda, in pochissimo tempo è diventata un icona, di stile, di eleganza, di vita. Nell era dei social network, in cui la popolarità conta più di qualunque altro valore, avere milioni di fan virtuali è un potere immenso, che stravolge ogni forma di comunicazione e porta ad avere successo attraverso una strada apparentemente facile, diffondendo l illusione per cui basta fare dei post su Instagram per guadagnare e avere una vita da sogno. Il 2018 per lei è stato un anno denso di avvenimenti: la nascita del figlio Leone, il matrimonio con il rapper Fedez, la decisione di condurre in prima persona entrambe le società che ha fondato, la Tbs Crew e Chiara Ferragni Collection, diventando Ceo di entrambe, l aumento sempre più rapido e incessante di follower. #Chiaraneverstop è un hashtag che ricorre nei suoi post e si addice ai ritmi incalzanti che ha affrontato negli ultimi mesi. Il film segue le tappe di questa crescita, personale e professionale, scandita dalle stagioni che si susseguono e dalla vita frenetica della fashion blogger più influente del mondo.

Ma chi è davvero e come si diventa Chiara Ferragni? Come si evolve una società basata sempre di più sui like di Facebook, che comunica le notizie più importanti tramite i post di Twitter, in cui chiunque può aprire un blog, parlare col resto del mondo e costruirsi una fama da solo? Che ruolo hanno i mass media, nell epoca della rivoluzione culturale dei social? Quali sono le aspettative delle ragazze che sognano di diventare come lei e a quale modello femminile aspirano? Queste sono solo alcune delle domande a cui il film intende dare una risposta.

Chiara Ferragni incarna un fenomeno che il film indaga e approfondisce attraverso interviste a giornalisti, scrittori, sociologi, docenti di Harvard: come l avvento dei social network abbia trasformato radicalmente, oltre alle nostre vite personali, il mondo dei media e quello del business, influenzando anche le sfere della politica. Non esiste più nulla di irraggiungibile, grazie al web, ogni obiettivo sembra improvvisamente possibile e il vecchio modo di pensare appartiene a una realtà che sembra svanire giorno dopo giorno. Il film indaga questi temi mescolando le interviste a scene che raccontano momenti significativi della vita di Chiara, a materiali di repertorio presi dalla società virtuale, il favoloso mondo di Instagram, di cui lei è la regina indiscussa.