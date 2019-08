Threads, il progetto di Instagram che sfida Snapchat

Milano, 27 ago. (askanews) - Un'app per comunicare automaticamente e continuamente ai propri amici più stretti posizione, velocità di spostamento, batteria del cellulare. E ovviamente stato, video e fotografie. È "Threads", ("discussioni"), il nuovo progetto messo in cantiere da Marck Zuckerberg per Instagram, di proprietà di Facebook; non c'è ancora niente di ufficiale ma qualche anticipazione è stata data dal sito americano di tecnologia "The Verge".

L'idea è quella di creare una piattaforma per comunicare direttamente solo coi propri amici più stretti. Che è il modo in cui moltissimi utenti usano Snapchat, rivale sempre inseguita, e spesso copiata da Facebook, e su cui gli utenti passano molto più tempo rispetto a Instagram, sottolinea The Verge. Una mossa coerente anche con la strada tracciata da Zuckerberg qualche mese fa, quando disse che il futuro è nella privacy.

L'app per ora è in fase di test interno e la società non ha voluto rilasciare commenti.