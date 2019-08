Governo, Marcucci: Passi in avanti? "Direi di sì"

Roma, 27 ago. (askanews) - Passi in avanti per la trattativa con i Cinque Stelle per un futuro governo? "Direi di sì": lapidario, ma la frase di Andrea Marcucci, capogruppo PD al Senato, rimbalza su tutti i media. I Dem si sono riuniti nella sede del Nazareno per la 'cabina di regia' che dovrebbe decidere se proseguire o meno il dialogo con i Cinque Stelle mentre al Quirinale è partito il secondo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica. Il Movimento Cinque Stelle da parte sua ha fatto sapere che c'è un ok a discutere con il PD di programmi. Dunque la trattativa ufficialmente partita ieri e apparentemente interrotta stamattina è ripresa.