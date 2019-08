Governo, Marcucci: "Il presidente Conte faccia uno sforzo"

Roma, 27 ago. (askanews) - "Credo che sia l'ora che prevalga il buon senso, il senso di responsabilità. Del resto questo tentativo per costruire la maggioranza di governo lo stiamo facendo tutti nell'interesse del paese". Così Andrea Marcucci, capogruppo del Senato del PD, fuori dal Nazareno dove i dem hanno convocato per le 16 una cabina di regia, come dice una nota, "per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di governo, anche a seguito della cancellazione, da parte della presidenza del Consiglio, dell'incontro previsto questa mattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5S".

"Devono sparire gli egoismi, deve prevalere il benessere collettivo del nostro paese" ha aggiunto Marcucci. "Se si riprende il ragionamento da questo punto di vista, se il presidente Conte fa uno sforzo in questa ottica, magari le cose...

Il problema è avere il buonsenso nella gestione di una fase delicata come quella che stiamo attraversando. Il tema non è uno o l'altro al Ministero, il tema è farlo bene, in tempi rapidi, dare delle risposte serie" ha aggiunto Marcucci in risposta a chi gli chiedeva se è vero che Luigi Di Maio aveva chiesto il ministero degli Interni.