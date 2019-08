Il trailer di "1994", dal 4 ottobre l'ultimo atto della serie

Roma (askanews) - Il capitolo finale della trilogia sugli anni che hanno cambiato l'Italia tra Prima e Seconda Repubblica sta per arrivare: dal 4 ottobre andrà in onda su Sky "1994", di cui vediamo il primo trailer.

Il 1994 è l'anno della restaurazione: Leonardo Notte, interpretato da Stefano Accorsi, ha capito che conquistare il potere è difficile, ma mantenerlo è davvero una missione impossibile. Sembra impossibile invece per Pietro Bosco, impersonato da Guido Caprino, riuscire a cambiare: anche ora che ha un ufficio al Viminale non riesce ad abbandonare i suoi vecchi difetti, né riesce a dimenticare l'unica donna che ha davvero amato. Lei, Veronica Castello-Miriam Leone, deve infatti decidere chi sarà il suo compagno di vita. Nel frattempo però capisce che non vuole più essere solo la donna di uomini potenti e inizia a giocare in prima persona la partita per il potere diventando una parlamentare.

In 1994 ritroveremo i protagonisti di quegli anni: il PM di Mani Pulite Antonio Di Pietro, che ha il volto di Antonio Gerardi, e Silvio Berlusconi, interpretato da Paolo Pierobon.