Gag nel backstage di "Maledetti Amici miei", nuovo show di Rai 2

Roma, 26 ago. (askanews) - Il backstage di "Maledetti Amici miei", il nuovo programma di Rai 2 con Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini (prodotto da Ballandi Multimedia per la regia di Cristiano D Alisera), in onda a partire dal 3 ottobre per sette giovedì in prima serata.

L'occasione è la registrazione del primo promo dello show: i lavori sembrano filare lisci se non fosse per le risate e le gag improvvisate dei quattro amici che mettono in serio pericolo il piano di produzione, tanto da non capire più cosa debba essere ripreso e cosa "scartato". Nella clip una discussione tra il regista Giovanni Veronesi e Alessandro Haber su una battuta sull'età del secondo, diventa occasione di sollazzo e ironia per tutta la troupe che non si perde una battuta dei loro scambi. Ai quattro "Maledetti Amici miei" si aggiungeranno anche Margherita Buy e Max Tortora.