Si sgancia monorotaia al parco divertimento sul Garda: 7 feriti

Roma, 26 ago. (askanews) - Incidente al parco divertimento Movieland a Lazise, sul lago di Garda. Sette persone (cinque adulti e due minori) sono rimaste ferite in seguito alla rottura del binario dell'attrazione denominata "Back to the Backstage", una monorotaia che percorre tutto il perimetro del parco a un altezza da terra di circa 3 metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bardolino che hanno lavorato per prestare soccorso alle persone e successivamente per portare a terra dai vagoni bloccati sul binario, mediante utilizzo di piattaforma, altre 7 persone persone rimaste bloccate. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.