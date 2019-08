Vertice G7, Macron e Trump arrivati a Biarritz

Vigilia del G7, Trump minaccia nuove tasse sui vini francesi

Washington, 24 ago. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla vigilia del vertice del G7 a Biarritz, in Francia, ha minacciato di imporre tariffe aggiuntive sui vini francesi in risposta all'imposizione di una tassa francese sui giganti statunitensi del settore hi-tech. "Non mi piace quello che ha fatto la Francia - ha detto Trump prima di imbarcarsi per Biarritz - non voglio ...