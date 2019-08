Salvini: un governo Pd-5S per consiglio dei ministri a Bibbiano?

Roma, 22 ago. (askanews) - "Qualcuno pensa veramente di fare un governo Pd-M5s per cancellare quota 100, cancellare i decreti sicurezza, fare una riforma del sistema bancario a 4 mani con la Boschi, parlare della riforma del diritto di famiglia, magari facendo un consiglio dei ministri a Bibbiano? Cancellare dall'agenda politica il taglio dei parlamentari che noi abbiamo votato non per una, ma per due e tre volte, e che saremmo disponibili a votare anche per la quarta, mentre leggo che il Pd ovviamente non ne vuole neanche sentir parlare. Questo si traduce nel fatto che la via maestra è il popolo. Nessuno dovrebbe avere paura del giudizio del popolo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.