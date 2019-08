Governo, Berlusconi (Fi): un governo non si fa in laboratorio

Roma, 22 ago. (askanews) - "Un governo non può nascere in laboratorio. Mettiamo in guardia dal rischio di un esecutivo frutto di maggioranza improvvisate, tra diversi, che esiste in Parlamento e non nel Paese". Lo ha detto Silvio Berlusconi, al termine delle consultazioni di Forza Italia al Quirinale. "Ho proposto un governo di centrodestra, che è la maggioranza uscita dalla ultime elezioni, ...