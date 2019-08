Pd, Boschi: Zingaretti ha pieno mandato per gestire confronto

Roma, 21 ago. (askanews) - "Pieno mandato" al segretario Zingaretti per gestire il confronto con il Movimento Cinque Stelle, come detto ieri da Renzi al Senato, per gestire le prossime la fase di confronto all'indomani delle dimissioni del premier Giuseppe Conte. Lo ha ribadito l'ex ministro Maria Elena Boschi all'esterno del Nazareno a Roma dove è in programma la direzione del Pd. Boschi ha anche confermato che non sono "all'ordine del giorno gruppi, partiti e movimenti. Stiamo lavorando per il Pd". Boschi ha anche spiegato che non prenderà mai parte in prima persona a un governo con il Movimento Cinque Stelle. "Posso votare la fiducia se ci sarà l'ipotesi di un governo da sostenere, posso dare una mano sui contenuti, ma al governo con 5s anche no, grazie".