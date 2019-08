Casellati rampogna l'Aula: avete capito che c'è crisi di governo?

Roma, 20 ago. (askanews) - "Decido soltanto io, decido soltanto io e quindi smettetela. Non ho contingentato tempi con nessuno. Smettetela, non ho contingentato i tempi e mi pare che oggi sia una giornata che dovrebbe richiedere pazienza da parte di tutti. Siamo di fronte a una crisi politica, non so se l'avete capito! E allora smettetela, non sto contingentando i tempi, non li contingento con il ministro Salvini, non lo faccio con nessuno. Lo dico in particolare al Pd, anche per voi ci saranno tutti i tempi che avete richiesto". La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rampogna l'Aula che interrompeva il ministro uscente dell'Interno Matteo Salvini dicendo che andava fuori tempo.