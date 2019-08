Salvini: sfiducia a Conte è arrivata dal M5s col no alla Tav

Milano, 20 ago. (askanews) - "Se questo governo si è interrotto è perchè da mesi c'erano in commissione, in Parlamento e in Cdm dei signor No che bloccavano tutto quanto. Non è un attacco personale, ma se in qualche ministero si bloccava invece di sbloccare ed era il porto delle nebbie, non si fa un servizio al Paese. Ma io per settimane e mesi ho detto ai miei andiamo avanti, perchè ci credo, perchè ho fiducia. E invece 'No, No, No'". Fino appunto "alla settimana scorsa", con il voto sulla Tav.