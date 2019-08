Terribile rogo sull'Isola di Gran Canaria, "tragedia ambientale"

Javier Bardem in campo all'Onu per proteggere gli Oceani

Roma, 20 ago. (askanews) - Javier Bardem in campo all'Onu per proteggere gli Oceani. L'attore spagnolo ha preso parte ad un incontro al Palazzo di Vetro in occasione della trattativa sul Global Ocean Treaty, che potrebbe aiutare a proteggere il 30% degli oceani del mondo entro il 2030. "A livello personale, è la prima volta che mi trovo qui all'Onu a discutere di queste questioni, ma vedo troppe ...