In sala dal 21 agosto "Il Re Leone", con le voci Elisa e Mengoni

Roma, 19 ago. (askanews) - Al cinema dal 21 agosto nelle sale italiane il nuovo film Disney diretto da Jon Favreau "Il Re Leone", che riporta sul grande schermo gli amati protagonisti del classico Disney del 1994 in una veste completamente nuova e vanta nella versione italiana uno straordinario cast di voci.

La voce di Simba è quella del recordman e star del pop italiano Marco Mengoni, la star internazionale Elisa è la voce di Nala, amica di Simba fin da cucciola. "Le due voci insieme, i due timbri insieme, mi hanno emozionata", ha detto Elisa. "Ho un timbro molto più basso in questo brano ("L'amore è nell'aria stasera", ndr), caldo e rotondo", ha aggiunto Marco.

Altre due incredibili voci del film sono Edoardo Leo (Timon) e Stefano Fresi (Pumbaa). Il film inoltre, vede la cantante e vocal coach americana Cheryl Porter interpretare con la sua potente voce "Il Cerchio della Vita" nella colonna sonora italiana.

Il Re Leone si avvale di un'evoluzione delle tecnologie di storytelling che unisce le tecniche del cinema live action a immagini fotorealistiche generate al computer per dare nuova vita all'intramontabile successo mondiale premiato con l'Oscar per la Miglior canzone originale, "Can You Feel the Love Tonight/L'amore è nell'aria stasera" (Elton John, Tim Rice) e la miglior colonna sonora originale, firmata da Hans Zimmer.