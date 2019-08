E' morto Simon Gautier, il 27enne francese disperso in Cilento

Roma, 19 ago. (askanews) - È stato trovato morto Simon Gautier, il 27enne escursionista francese disperso dal 9 agosto nel Cilento. Il suo corpo è stato individuato in un burrone in una zona del comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno.

L'ultimo contatto risaliva a nove giorni fa quando Simon, con una telefonata al 118, aveva dato l'allarme raccontando di essere caduto ed essersi rotto le gambe nel corso di una escursione solitaria. Partite le ricerche, anche con elicotteri e droni, il suo corpo è stato trovato senza vita solamente la sera del 18 agosto.

Famiglia ed amici, giunti in Italia dalla Francia per partecipare alle ricerche, hanno denunciato ritardi nei soccorsi. E la Procura di Vallo della Lucania, competente per territorio, ha aperto un'inchiesta per capire se effettivamente ci sono stati ritardi.