Roma, arrestata coppia venezuelana trovata con 62 ovuli di coca

Open Arms, appello di Richard Gere: queste persone sono angeli

Roma, 17 ago. (askanews) - "Queste persone sono angeli. Persone sopravvissute alla Libia, a tragedie e a traumi anche solo per raggiungere le imbarcazioni e mettersi in mare. Sono persone straordinarie, forti, nobili. Mi piacciono molto. E poi ci sono anche i volontari che hanno rinunciato alla loro vita per aiutare gli altri. Sono persone straordinarie. Hanno bisogno del nostro sostegno, ...