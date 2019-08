Caos Hong Kong, di nuovo voli cancellati. Le proteste: "Libertà"

Roma, 13 ago. (askanews) - Voli cancellati a Hong Kong, per il secondo giorno consecutivo. Centinaia di manifestanti hanno inscenato un sit-in nel terminal partenze. All'annuncio della cancellazione via altoparlante, molti manifestanti hanno urlato: "Hong Kong combatte per la libertà".

Tracy, studentessa: "Le abbiamo tentate tutte in questi due mesi. Scioperi, sciopero della fame, siamo scesi in piazza, abbiamo messo in atto una protesta su larga scala, ma non è servito a nulla perché il governo ci ignora e ci reprime".

Gli fa eco un altro studente, Franky: "La gente di Hong Kong non si arrenderà, anche se subiamo violenza dalla polizia e molti sono rimasti feriti. Non ci arrenderemo, andremo avanti e cercheremo nuovi modi per esercitare maggiori pressioni sul governo di Hong Kong e su quello cinese".