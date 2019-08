Sicilia, riapre sul litorale agrigentino la Scala dei Turchi

Realmonte, 8 ago. (askanews) - L'incantevole spiaggia di Scala dei Turchi di Realmonte, nell'Agrigentino, è di nuovo fruibile al pubblico. Sono infatti terminati i lavori di messa in sicurezza del litorale effettuati dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico nell'Isola.

Dal dicembre del 2017, a causa della caduta di alcuni massi, il Comune aveva interdetto con un'ordinanza il transito nell'unica via d'accesso a tutela dell'incolumità pubblica. Ora una delle perle del turismo mondiale, candidata a far parte del "Patrimonio dell'Umanità" dell'Unesco è tornata accessibile. L'iter amministrativo ed esecutivo, considerato l'eccezionale interesse pubblico del sito, è stato completato in tempi rapidissimi. Come racconta il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

"Più efficienza e più celerità di così davvero non era possibile. Volevamo mettere in sicurezza un luogo frequentato e apprezzato che rimane tra le tappe più significative della lunga fascia costiera della nostra isola".

La riapertura della spiaggia, così come da programma, è potuta avvenire nel pieno della stagione estiva per la gioia di turisti e siciliani.