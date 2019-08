Ad Ankara Erdogan riceve il presidente ucraino Zelensky

Ankara, 7 ago. (askanews) - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky ad Ankara. In Turchia il leader di Kiev e regista comico ucraino, in carica dal 20 maggio 2019, ha inoltre in programma di incontrare il patriarca ecumenico Bartolomeo I a Istanbul.