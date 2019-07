Di Maio: occupazione mai così alta ma bisogna fare di più

Roma, 31 lug. (askanews) - "Oggi buone notizie sul fronte dell'occupazione che non è mai stata così alta dal 1977, da quando si fanno le statistiche. Devo dire che il dato è incoraggiante perché abbiamo 15mila posti di lavoro in più tra le donne e la disoccupazione giovanile è scesa al 28 per cento. Non succedeva dal 2011. Ma bisogna fare ancora tanto: io non mi accontento e so che dobbiamo portare avanti tante altre riforme, ma devo dire anche che il decreto dignità e gli altri interventi sul lavoro stanno portando i frutti. Le riforme del Movimento Cinque Stelle stanno portando frutti per gli italiani. Certo, sulla crescita dobbiamo fare molto di più: dobbiamo dare fiducia a mamme, papà, figli che in questo momento anche se guadagnano tendono a risparmiare perché hanno un'incertezza sul futuro. Per fare questo abbiamo un piano alloggi per giovani coppie e soprattutto l'attrazione di investimenti, anche in aree come il sud, di aziende della nuova innovazione che daranno lavoro a tanti cittadini italiani, ma soprattutto ai giovani": lo ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio commentando i dati Istat.