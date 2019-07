Usa, è nato un rinocerante bianco. C'è speranza per la specie

San Diego, 31 lug. (askanews) - Festa allo Zoo di San Diego, in California, per la nascita di un rinoceronte bianco meridionale grazie all'inseminazione artificiale. Un traguardo importante, secondo i responsabili del giardino zoologico, che fa ben sperare per la conservazione della specie.

La mamma Victoria e il suo piccolo stanno bene. Cammina già da solo e beve il latte frequentemente. Victoria è stata inseminata con seme congelato di un rinoceronte bianco meridionale. E' la prima inseminazione artificiale riuscita di un rinoceronte bianco meridionale nel Nord America.

"Questa nascita - hanno commentato dallo zoo - segna un passo importante negli sforzi per salvare il rinoceronte bianco settentrionale". Il "cugino" del rinoceronte bianco meridionale, una sottospecie, sta per estinguersi. E potrebbe essere salvato grazie alla genetica. Ne restano solo due esemplari al mondo, mentre quelli meridionali in natura sono circa 18.000 ma i bracconieri in Sudafrica stanno decimando ogni anno la popolazione.