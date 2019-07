Argentina, la presentazione di Daniele De Rossi al Boca Junior

Buenos Aires, 30 lug. (askanews) - Debutto con tutti gli onori per Daniele De Rossi che è stato presentato alla stampa argentina come nuovo giocatore del Boca Junior.

"Anzi il mio obiettivo è dargli quello che avrei provato a dare ai miei compagni della Roma e la squadra Roma: non vengo qui per fare le rovesciate o i goal di Maradona e Messi, io vengo qui per fare il calciatore, non aggiungo troppo al calcio argentino, però sono sicuro che quando sarò in forma potrò dare qualcosa di importante al mister e ai compagni, tutto qui."

L'ex giallorosso ha manifestato il suo entusiasmo per la nuova avventura.

"L'obiettivo del Boca è sempre vincere la Libertadores, è sempre vincere il proprio campionato, da quello che ho sentito in questi giorni è vincere tutto, e quindi sto qui per aiutare per dare il mio contributo. Sono sicuro che, comunque vada questa stagione, io spero che vada bene, farò di tutto per farla andare bene, ma comunque vada questa stagione al livello umano questa scelta mi arricchirà tanto, mi farà migliorare come persona e farà migliorare la mia famiglia non appena arriverà."