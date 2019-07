Neymar e Mbappé in passerella con le nuove maglie del PSG

Parigi, 25 lug. (askanews) - Neymar, Mbappè e Verratti, modelli in passerella. I campioni del Paris Saint Germain hanno sfilato di fronte ai fotografi come dei veri modelli per mostrare le nuove divise del club parigino.

Nonostante le voci di un possibile futuro di Neymar lontano da Parigi il campione di calcio brasiliano si è presentato sorridente all'appuntamento.