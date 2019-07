Pozzuoli, bambino muore annegato in piscina alla festa di nozze

Napoli, 25 lug. (askanews) - Tragedia a un ricevimento di nozze a Pozzuoli (Napoli). Un bambino di tre anni ha perso la vita annegando in piscina durante la festa. Saranno soprattutto le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del lido Kora, struttura ricettiva di Lucrino, a fare luce su quanto avvenuto la sera del 24 luglio.

Il piccolo, originario di Maddaloni, nel casertano, avrebbe compiuto quattro anni a ottobre. Gli investigatori stanno ascoltando le persone presenti alla festa, compresi i genitori, e chi stava intrattenendo i bambini. Dalle prime informazioni raccolte dalla polizia, la coppia al momento della tragedia era con l'altro figlio, neonato. La mamma lo stava allattando.

A dare l'allarme è stato un animatore che ha visto il corpo nell'acqua con il volto all'ingiù. Il bambino è stato portato in ambulanza al vicino ospedale Santa Maria delle Grazie intorno all'una di notte, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Il magistrato ha disposto il sequestro della cartella clinica, della piscina e dell'area circostante, oltre alla salma sulla quale verrà disposta l'autopsia. Sotto sequestro anche le immagini di videosoreglianza interna alla struttura.