Salvini: fiducia in Conte? Se il governo fa, è il governo mio

Roma, 25 lug. (askanews) - "Se il governo fa, è il governo mio e il governo di tutti": così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in risposta a chi domandava se avesse ancora fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"A me piace il governo che fa, non il governo che discute e litiga", ha detto il vicepremier nel corso di una conferenza stampa dedicata al caso Bibbiano. "Il presidente del Consiglio è presidente del Consiglio di un governo che ieri ha stanziato 50 milioni per le opere pubbliche e ha ottenuto la fiducia sul decreto sicurezza. Se il governo fa, è il governo mio e di tutti".

Salvini aveva esordito specificando che la conferenza stampa era dedicata al tema dei minori: "Domande sulla realtà virtuale le fate ad altri", aveva detto.