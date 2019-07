I 50 anni di JLo festeggiati alla grande in tour

Roma, 24 lug. (askanews) - 50 anni anche per Jennifer Lopez, portati benissimo. La cantante di origini portoricane nata nel Bronx a New York, vincitrice di tanti premi e interprete di alcune delle hit più ballate degli ultimi anni, ne ha collezionati di successi nella sua carriera, ma non si ferma mai, è inarrestabile.

Musica, cinema, tv, danza, imprenditoria, filantropia, creatrice di mode e tendenze e in prima linea a difesa dei diritti umani, JLO dimostra molti anni di meno; pratica molto sport, si prende cura di se' e si sente una super-donna, documentando le sue fatiche e i risultati: famoso il suo lato B che i fan conoscono bene e invidiano.

E i 50 anni che arrivano nell'anno dell'annuncio del suo quarto matrimonio con l'ex giocatore di baseball Alex Rodriguez, con cui è legata dal 2016, li festeggia alla grande con la tourne "It's My Party Tour" con ultima tappa il 25 luglio a Miami di cui ha mostrato in video il making of e alcuni momenti salienti, anche privati, tra un concerto e l'altro. Immagini in cui si fa vedere tesa in camerino, emozionata per gli auguri speciali dei fan, timorosa prima di salire sul palco ma trasformata pochi attimi dopo in una regina.