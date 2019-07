Raggi mostra come riciclare la plastica e avere un biglietto Atac

Roma, 23 lug. (askanews) - Economia circolare per viaggiare gratis sui bus Atac. Comincia in tre stazioni metro la campagna promossa dalla partecipata capitolina del trasporto pubblico per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica in Pet. L'iniziativa è stata presentata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, che in un video postato sui social ha spiegato:

"Abbiamo presentato questa bella novità, macchine che riciclano la plastica e che accreditano un bonus per comprare i biglietti dell'autobus. Un modo diverso per acquistare i biglietti del bus, allo stesso tempo si ricicla e si attua quello che è il principio dell'economia circolare, una buona pratica che intendiamo coltivare", ha affermato la prima cittadina pentastellata.

L'innovazione tecnologica è stata realizzata grazie alla collaborazione delle App partner MyCicero e Tabnet che hanno sviluppato il sistema e che finanzieranno gli ecobonus erogati per tutta la durata della sperimentazione. "+Ricicli +Viaggi" nasce come iniziativa sperimentale per 12 mesi e premierà con il corrispettivo di un biglietto gratis accreditato sulle App MyCicero e Tabnet quei passeggeri che avranno conferito 30 bottiglie vuote nelle tre macchine installate da Coripet (Consorzio per il Riciclo del Pet) nelle stazioni di Cipro Metro A, Piramide Metro B e San Giovanni Metro C.

I passeggeri riceveranno un bonus di cinque centesimi per ogni bottiglia di qualunque formato inserita nella macchina fornita dal Consorzio, che verrà versato nel borsellino virtuale dell'app. I viaggiatori potranno accumulare punti senza limiti e scontarli direttamente per l'acquisto, a partire dai 5 minuti successivi al conferimento, di uno o più titoli di viaggio in vendita sulle app di B+ (Bit 100 minuti, 24/48/72h e abbonamento mensile).