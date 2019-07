Pompeo a Buenos Aires, al via la sua missione in America Latina

Buenos Aires, 19 lug. (askanews) - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato a Buenos Aires, prima tappa di una missione in America latina, che vede al centro temi di discussione come immigrazione e Iran.

Primo appuntamento in Argentina una riunione ministeriale sul controterrorismo. Sarà anche l'occasione di partecipare al 25esimo anniversario dell'attentato contro il centro ebraico Amia (Asociaciòn Mutual Israelita Argentina) a Buenos Aires, che nel 1994 provocò 85 morti. L'Argentina ha sempre sospettato che dietro ci fosse l'organizzazione sciita libanese Hezbollah, sostenuta dall'Iran, nemico giurato dell'amministrazione Trump.

Mike Pompeo incontrerà inoltre il presidente argentino Mauricio Macrì, per poi recarsi sabato in Ecuador, dove vedrà il presidente Lenin Moreno, nel porto commerciale di Guayaquil, mentre domenica andrà in Messico e in Salvador per parlare di lotta all'immigrazione.