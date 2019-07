Camilleri, Riondino: manteniamo vivo il suo valore umano

Roma, 18 lug. (askanews) - Tra i vip intervenuti al Cimitero Acattolico di Roma, dove è stato sepolto lo scrittore siciliano Andrea Camilleri, anche l'attore Michele Riondino, che ha commentato:

"Tempo per riflettere sulla sua assenza ce ne sarà. La sua immortalità è effettiva con le sue opere, però quello che mi sta più a cuore è il valore artistico e l'inestimabile caratura, che non sarà mai dimenticato, resterà per sempre, nei secoli dei secoli. Ma è il valore umano che dobbiamo continuare a mantenere vivo, perché il ricordo di Andrea deve essere quello di una persona, di un cittadino, piuttosto che quella di un'artista".