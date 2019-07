Novak Djokovic: grazie Roger, abbiamo fatto la storia del tennis

Roma, 16 lug. (askanews) - "È stata una partita che ricorderemo per sempre". Novak Djokovic, numero uno della classifica mondiale Atp, pubblica su Instagram una foto con il trofeo di Wimbledon e il giorno dopo la vittoria da molti definita 'epica' contro Roger Federer, scrive: "È stato un match in cui è successo di tutto, una partita che trascende dal nostro sport. Sono eternamente grato di averne fatto parte. Grande rispetto per Roger Federer e per la nostra lotta titanica. È stato un grande piacere fare la storia e condividere il campo, ancora una volta, con la leggenda del nostro sport. Continuerò a sognare di prender parte ancora a questi momenti memorabili".

Un lunghissimo post in cui il tennista serbo ripercorre anche l'ultimo difficile anno. "Gli ultimi 12 mesi sono stati un vero e proprio viaggio nel tennis, dopo il ritorno dall'infortunio, cercando di arrivare al mio miglior livello di gioco. La fiducia in me stesso - sottolinea - la dedizione e il sostegno ricevuto da parte delle persone più vicine a me mi hanno permesso di essere ciò che sono oggi. Sono fortunato e ne sono consapevole".

Sulla finale di domenica a Wimbledon è intervenuto anche Toni Nadal, zio e allenatore di Rafa Nadal: "Secondo i miei dati - ha detto ai microfoni di Radio Marca - la finale di Wimbledon del 2008 (vinta da Nadal su Federer 9-7 al quinto set, ndr.) è stata migliore".