A dicembre "Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban" in concerto

Roma, 16 lug. (askanews) - Dopo aver registrato negli scorsi anni, il sold out dei primi due episodi, la Harry Potter film concert series torna a grande richiesta a Roma, con "Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in Concerto", il terzo film della saga.

Il 29 e 30 dicembre 2019 all'Auditorium Parco della Musica il maestro Timothy Henty dirigerà l'Orchestra Italiana del Cinema con una straordinaria formazione di oltre 120 musicisti tra Orchestra e Coro nella magica partitura di John Williams in perfetto sincrono con l'intero film proiettato in alta definizione su uno schermo di oltre 12 metri.

Il tour mondiale della Harry Potter Film Concert Series è stato lanciato nel 2016 da CineConcerts e Warner Bros. Consumer Products per celebrare i film di Harry Potter. Dalla prima mondiale di "Harry Potter e la Pietra Filosofale in concerto" a giugno 2016, oltre 1.3 milioni di persone hanno apprezzato questa magica esperienza dal JK Rowling's Wizarding World, con oltre 900 spettacoli in più di 48 paesi del Mondo. Le date italiane sono prodotte da Marco Patrignani e Forum Music Village, i concerti in programma nella Capitale hanno ricevuto il patrocinio dell'Ambasciata Britannica di Roma.

La colonna sonora di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban del Premio Oscar John Williams, ottenne il Grammy Award (2004), premio miglior colonna sonora all'BMI Film & TV Award e al Broadcast Film Critics Association Award (2003) oltre che la nomination all'Oscar. Questa affascinante e magistrale musica è diventata un celebre classico, che evoca le avventure di Harry Potter e dei suoi amici nel loro magico viaggio.