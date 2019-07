Manovra, Salvini: sia fondata sui 'sì', non accetteremo blocchi

Roma, 15 lug. (askanews) - Una manovra centrata sul taglio alle tasse per cittadini e imprese. E' la manovra che vuole il vice premier Matteo Salvini e di cui ha parlato alla stampa a margine dell'incontro al Viminale con le parti sociali per un confronto sulla crescita. "Un forte taglio delle tasse per famiglie e lavoratori dipendenti - ha detto - e riduzione degli oneri fiscali e bucoratici per le imprese", ha spiegato.

Così il leader della Lega che ha spiegato come, nel parlare della manovra, non intenda sostituirsi al presidente del Consiglio o ai ministri. "Senza voler togliere il lavoron a nessuno, ma siamo al governo di questo paese ed è nostro dovere raccontare cosa abbiamo fatto".

E poi: "Vogliamo una manovra economica fondata sui 'sì', sulla fiducia, sullo sblocco dei cantieri. Qualsiasi tipo di blocco non è più accettabile, né sarà accettato". --------

Sulle tempistiche della manovra: "Mi piacerebbe dare al nostro Paese una manovra economica in tempi molto più celeri rispetto al passato. Ottobre, novembre, dicembre 'no'. Piuttosto si lavoro tutto luglio e tutto agosto. Mi piacerebbe che alla riapertura del Parlamento fosse già in discussione la manovra economica per dare stabilità".