Migranti, fiaccolata davanti all'Ambasciata Usa in Messico

Città del Messico, 13 lug. (askanews) - Tanti cittadini americani e messicani hanno partecipato a "Lights for Liberty" (Luci per la libertà), un corteo sfilato davanti all'ambasciata Usa a Città del Messico per chiedere che vengano chiuse le strutture della polizia di frontiera CBP e i centri di detenzione dei migranti negli Stati Uniti.

"Stiamo manifestando contro le politiche repressive che il governo Trump sta applicando oggi, gestendo in modo disumano le persone che cercano asilo", ha affermato l'uomo d'affari Erick Merqueset, 54 anni.

"Ci sono altri modi per affrontare il tema dell'immigrazione, gli Stati Uniti hanno ogni diritto di definire chi entra e chi non può entrare nel paese e questo si fa in modo consistente, umano e con leggi, non in questa maniera", ha aggiunto.