Fca, il robot Comau produrrà la 500 elettrica a Mirafiori

Torino, 12 lug. (askanews) - Nelle immagini il sofisticato robot Comau, che si occuperà della produzione della 500 elettrica nell'impianto Mirafiori di Torino.

All'inaugurazione l'11 luglio sono intervenuti la sindaca di Torino, Chiara Appendino, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il prefetto di Torino Claudio Palomba e il COO (Chief Operating Officer) della regione Europe, Middle East, Africa di Fiat Chrysler Automobiles (Fca), Pietro Gorlier.

Giovedì sono stati celebrati gli 80 anni dello storico stabilimento e l'inizio della costruzione della linea per la nuova 500 BEV. Si tratta di una nuova generazione di vetture che saprà continuare la lunga tradizione di modelli innovativi usciti dall impianto torinese (complessivamente più di 35) come ad esempio la stessa 500 che uscì per la prima volta da Mirafiori nel 1957.