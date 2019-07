Valeria Marini fa il bagno nella Barcaccia: 550 euro di multa

Roma, 11 luglio (askanews) - "Bagno stellare" per la showgirl Valeria Marini nella Barcaccia a Roma per promuovere il suo ultimo singolo "Me gusta". Mini abito argento, l'attrice si è immersa in una delle fontane più famose di Roma a piazza di Spagna, applaudita dai turisti presenti.

Il video è stato postato su Twitter dalla stessa attrice, ha fatto il giro del web ma le ha provocato una multa di 550 euro e Daspo.