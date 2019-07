Musica, spettacoli e visite per Sere d'Arte a Castel Sant'Angelo

Roma, 11 lug. (askanews) - Dal 27 giugno all'8 settembre ritorna il ciclo d'iniziative culturali realizzate dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, all'interno del cortile di Alessandro VI del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo per l'estate di ArtCity 2019. 28 appuntamenti per altrettante "Sere d'Arte" tra concerti e performance al piano, spettacoli per bambini e visite guidate ...