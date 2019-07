Torna Notre Dame de Paris, opera moderna più famosa al mondo

Milano, 10 lug. (askanews) - Un ritorno attesissimo sulle scene per

Notre Dame de Paris, uno tra gli spettacoli teatrali più apprezzati al mondo, tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo. A 17 anni dal debutto italiano, lo show dei record che ha già fatto sognare 13 milioni di spettatori internazionali e di cui 4 milioni di italiani, arriverà in autunno nei principali teatri per una importnate tournèe.

Una storia sempre attuale come spiega il compositore, Riccardo Cocciante.

"E' la storia degli immigrati che è molto sentita all'epoca di Victor Hugo e all'epoca della storia e che ancora oggi ci crea dei problemi. E' una storia eterna e non penso ci sarà fine alla difficoltà inserire altre etnie in un paese".

La magia di questo racconto senza tempo che prende nuovamente vita con le sue spettacolari scenografie e le coinvolgenti musiche vuole dare anche un messaggio.

"Vorrei trasmettere un'immagine di speranza. Credo che l'umanità intera abbia avuto molte guerre, ne avremo forse ancora tante. E alla fine il fatto di metterci insieme per combattere per rendere positiva una cosa negativa. Non dobbiamo abbandonare le nostre speranze e andare avanti".

Notre Dame de Paris racchiude un'alchimia unica e irripetibile, il magistrale adattamento del romanzo di Victor Hugo, grazie a un team di artisti di primo livello ha reso quest'opera una pietra miliare dello spettacolo.