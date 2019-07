Tajine di pollo e verdure

Battelli (M5S) difende biglietto nominale: "Pronti a migliorarlo"

Roma, 9 lug. (askanews) - Dal 1 luglio è entrato in vigore il "biglietto nominale obbligatorio" per i concerti che si svolgono in luoghi con capienza superiore a 5.000 persone. Il deputato Sergio Battelli (M5S), difende a spada tratta la sua norma, introdotta in extremis con l'ultima Finanziaria, la quale - ribadisce - ha come unico obiettivo quello di combattere il bagarinaggio fisico e online. ...