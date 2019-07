Fiorello su RaiPlay: la mia vita finisce qui. Spero salti tutto

Roma, 9 lug. (askanews) - Rosario Fiorello torna in Rai con un programma che andrà in onda su RaiPlay dal 4 novembre. A poche ore dall'annuncio ufficiale, alla prestazione dei palinsesti autunnali Rai, lo showman ha scherzato sui social parlando in un video dal divano in quella che ha definito una "conferenza stampa" personale per i suoi follower.

"E' vero, l'ho visto sui social, c'è una schermata blu e c'e scritto Fiorello su RaiPlay. Io lo sapevo, ma ho sempre pensato non si sarebbe fatto niente, che ci sarebbe stata un'invasione di cavallette o qualcosa del genere, invece... Mi hanno presentato ai palinsesti, ho ricevuto già le chiamate. La mia vita finisce qua: ora mi sale l'ansia, solito percorso, ci riuscirò?". "Poi RaiPlay è una cosa strana - ha detto Fiorello - non so neanche da dove cominciare, novembre è arrivato, devo iniziare. Ho i capelli bianchi ormai e vi parlo dal divano su cui di solito vivo. Ecco, ora mi devo alzare per andare a pensare cose, chiamare ospiti, preparare monologhi, ma cosa farò? Io spero che salti tutto! Non perché non voglio fare il programma ma sarei contento anche se non lo facessi. Spero saltino i vertici Rai...".

"Dal profondo del cuore - ha concluso - e più sincero non potrei essere: sono felice di fare questa cosa su RaiPlay ma sarei contento se saltasse tutto... ma non succederà!".