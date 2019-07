E-Distribuzione, Ranieri: 5,1 miliardi d'investimenti in 3 anni

Genova, 9 lug. (askanews) - "Nel triennio 2019-2021 intendiamo investire 5,1 miliardi di euro, dei quali 2,5 per attività di sviluppo. Vuol dire innovazione legata alle infrastrutture in termini di resilienza e digitalizzazione, ma anche investimenti per rendere i nostri cittadini più partecipi del mercato dell'energia, in modo che questa non sia più una black box che non comprendono ma che sia qualcosa che possono gestire: Open Meter è la risposta a questo". Lo ha detto l'amministratore delegato di E-Distribuzione, Vincenzo Ranieri a margine dell' inaugurazione a Genova della nuova cabina primaria.

"Oltre a Open Meter - ha sottolineato - abbiamo lanciato da novembre 2018, e continueremo nei prossimi mesi, nuovi servizi commerciali digitali che sono fruibili tramite il sito e tramite l'app, perché il cliente possa in tempi molto più stretti, comprensibili e gestibili, governarsi la propria utenza elettrica. Un tempo per fare un preventivo si potevano impiegare venti giorni, adesso meno di tre minuti".