Hong Kong, Carrie Lam: "La legge sull'estradizione è morta"

Hong Kong, 9 lug. (askanews) - A Hong Kong la piazza ottiene uno storico risultato, la Governatrice Carrie Lam ha detto che la controversa legge che avrebbe permesso le estradizioni nella Cina continentale "è morta".

"Il lavoro del governo sulla legge è stato un completo fallimento- Mi devo scusare per questo prima di tutto, la ragione del fallimento è che non abbiamo fatto bene il nostro lavoro e non abbiamo ascoltato abbastanza le richieste della società", ha dichiarato Carrie Lam, in conferenza stampa ma non si è spinta fino a dire che la legge è definitivamente ritirata, così come richiesto dai manifestanti scesi in piazza per protesta nei giorni passati.

Il progetto di legge era stato già sospeso a tempo indefinito, a

seguito delle proteste ma questo non è bastato a riportare la pace nelle strade di Hong Kong. Alcuni gruppi di contestatori, nonostante le rassicurazioni di Lam si sono detti pronti a continuare le manifestazioni.