Classica e non solo, torna ad Acireale Villa Pennisi in Musica

Roma, 8 lug. (askanews) - Torna ad Acireale dal 31 luglio al 13 agosto, Villa Pennisi in Musica (Vpm), una kermesse musicale che coniuga grande musica, architettura, design ed eco-sostenibilità.

Classica e non solo: è questo il must di Villa Pennisi in Musica 2019, un festival e una Summer School per musicisti, designer e architetti che ha in cartellone il meglio della musica cameristica, da Mozart a Beethoven, da Stravinskij a Wagner, con Beatrice Rana, Alessandro Carbonare, il Sestetto Stradivari dell Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fabien Thouand (primo oboe del Teatro alla Scala di Milano), Gianluca Campo flauto solista dell'Orchestra di San Gallo, una composizione in prima assoluta di Riccardo Panfili, ma anche il folk di Ilaria Graziano e Francesco Forni, il jazz di Piazzolla e le atmosfere americane di Gershwin di The Bass Gang, l'Aida di Verdi riadattata dal Gomalan Brass Ensemble.

E, per la prima volta, i Liutai in residence - Alessandro Zanesco e Clara Contadini - costruiranno un violino con il legno delle foreste di Stradivari - caduto in Val di Fiemme per la tempesta di vento nel novembre 2018 - che sarà assegnato ad uno studente di Acireale meritevole e bisognoso (grazie alla partnership con http://www.ciresafiemme.it).