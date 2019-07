Incidente sfiorato a Venezia, il sindaco: colpa di Toninelli

Milano, 8 lug. (askanews) - A Venezia una nave da crociera, Costa deliziosa, in balia di un fortissimo temporale, ha rischiato di andare addosso alla banchina e ad altre imbarcazioni mentre usciva dal bacino di San Marco. Un incidente sfiorato ripreso da diversi testimoni che ha riportato la paura nel Canal grande a poco più di un mese dallo scontro fra la Msc Costa e un battello. Cinque persone rimasero ferite.

"Basta con le navi a San Marco, il ministro Toninelli smetta di bloccare la soluzione alternativa già decisa in Comitatone 20 mesi fa", ha commentato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in un lungo post su Facebook, puntando il dito contro il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

"La responsabilità maggiore di quanto è accaduto ieri e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi", ha scritto riferendosi al ministro. "Il tempo dell'attesa è finito. Siamo molto arrabbiati". Per il sindaco la soluzione immediata c'è: "percorso dalla bocca di Porto di Malamocco, attraverso il Canale dei Petroli", "con destinazione Marghera, canale nord lato nord", per le grandi navi.

"Brugnaro come al solito straparla", ha risposto Toninelli, sempre via social, in questo caso Twitter. "Dopo anni di inerzia anche da parte di quelli della sua area politica, siamo vicini a una soluzione seria per mettere fuori le grandi navi da Venezia. Marghera è opzione scellerata per sicurezza e ambiente, convinceremo di ciò anche Unesco".