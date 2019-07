A Venezia nave da crociera rischia schianto durante burrasca

Milano, 8 lug. (askanews) - Momenti di paura a Venezia, dove una nave da crociera durante un forte temporale ha rischiato di sbattere contro la banchina, avvicinandosi pericolosamente alle altre imbarcazioni che si trovavano in quel momento in laguna. L'incidente è stato sfiorato in Riva dei Sette Martiri, mentre la Costa Deliziosa cercava di uscire dal Bacino di San Marco. Diversi i video girati da testimoni che mostrano i momenti di paura di chi si trovava sulle imbarcazioni vicino.

L'incidente riapre il dibattito sulla presenza delle grandi navi in laguna dopo l'incidente del 2 giugno quando un'altra nave da crociera, la Msc Opera ha urtato un battello, ferendo alcune persone.