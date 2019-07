Borgofuturo, il festival che unisce arte, musica e ambiente

Milano, 5 lug. (askanews) - Carpooling, cibo a chilometro zero, stoviglie biodegradabili, giochi con materiale di riciclo e un intero paese cashless. Borgofuturo, in scena fino al 7 luglio a Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata, arrivato alla sue sesta edizione si conferma una manifestazione che ama l'ambiente.

Fra concerti (Sweet Life Society, Chancha Via Circuito, Giovanni Truppi alcuni dei nomi) e arte (Ascanio Celestini con "Storie e controstorie fra gli altri), diversi gli incontri dedicati proprio ai cambiamenti climatici, con ospiti anche i ragazzi di Fridays For Future, il movimento nato intorno alla 16enne Greta Thunberg e il fondatore di Slow Food Carlo Petrini. Ma si parla anche di post terremoto, dopo le scosse che nel 2016 e 2017 hanno portato paura e distruzione in queste zone.

Il festival in questi anni ha contribuito a riqualificare e dare nuova vita al borgo di Ripe San Ginesio: col progetto "QUI: Borgofuturo", grazie al quale è stata data nuova vita a degli spazi del centro storico e con iniziativa come quella che quest'anno ha trasformato il paese di 800 abitanti in un borgo cashless, grazie all'azienda SumUp, che ha donato i suoi mobile POS a Ripe San Ginesio.