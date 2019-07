Ue, Ursula von der Leyen: sono onorata di guidare la Commissione

Roma, 4 lug. (askanews) - La tedesca Ursula von der Leyen, candidata dai paesi membri alla guida della Commissione europea è arrivata a Strasburgo dove ha incontrato il nuovo presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

"Sono sopraffatta e davvero onorata di essere stata nominata come presidente della Commissione dal Consiglio. Non appena l'ho saputo ho deciso subito che il mio primo appuntamento doveva essere qui a Strasburgo per incontrare il nuovo Parlamento ed entrare subito in contatto con i parlamentari, perché è qui, nel Parlamento Europeo, che batte il cuore della democrazia europea".

Von der Leyen, ministra della Difesa tedesca, ha inoltre dichiarato di volersi prendere quindici giorni di tempo per presentare la propria "visione" dell'Ue del prossimo quinquennio. "Ho intenzione di ascoltare molto, in modo da essere in grado nei prossimi quindici giorni di sviluppare un dialogo con il Consiglio e il Parlamento - ha sottolineato - per una visione per l'Europa dei prossimi cinque anni".

Il voto di approvazione parlamentare che sancirà la nomina di Von der Leyen alla testa della Commissione è previsto per metà luglio.