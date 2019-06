Ondata di caldo record in Europa. In Spagna vittime e incendi

Roma, 28 giu. (askanews) -Non solo l'Italia è alle prese con giornate infuocate, diversi paesi d'Europa sono nella morsa di un'afa senza precedenti. La Francia ha registrato il record assoluto di temperatura da quando esistono le misurazioni: 44,3 gradi a Carpentras nel dipartimento del Vaucluse.

Ma anche Spagna e Svizzera fanno registrare temperature superiori a 40 gradi e si boccheggia anche in Germania, Polonia e Repubblica Ceca. I meteorologi sostengono che sia tutta colpa dell'aria bollente proveniente dall'Africa settentrionale.

In Spagna un 17enne è morto dopo un "colpo di calore" in un villaggio dell'Andalusia; il ragazzo è stato colto da vertigini ed è caduto nella piscina in cui lavorava, ma uscendo dall'acqua ha avuto le convulsioni ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Cordoba, dove è deceduto. E' la seconda vittima del caldo nel Paese, dopo che un uomo di 93 anni è morto a Valladolid dopo essere svenuto per strada.

Nel Nordest, invece, i vigili del fuoco sono alle prese con un enorme incendio: secondo le autorità locali tra i peggiori che hanno colpito la Catalogna negli ultimi vent'anni e che ha già distrutto oltre 6000 ettari di terreno.

In Francia, il primo ministro Edouard Philippe ha rivolto un appello alla "massima vigilanza", con il pensiero rivolto alla terribile estate del 2003, quando in Francia si registrarono 15mila morti sopra la media stagionale. "Data l'intensità dell'ondata di calore - ha detto - l'intera popolazione deve fare attenzione seguendo istruzioni di buon senso e cautela. Siate attenti per voi stessi, per i vostri cari e i vostri vicini", denunciando inoltre un sensibile aumento degli annegamenti, uno al giorno, dall'inizio di questa afa insopportabile. Infine ha annunciato che in Francia quattromila scuole sono state chiuse e offrono accoglienza d'emergenza.