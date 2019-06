Giorgia come Donna Summer, il video di "I Feel Love"

Roma, 28 giu. (askanews) - E' arrivato in rotazione radiofonica "I Feel Love", nuovo singolo di Giorgia estratto dall'album "Pop Heart". In contemporanea con il brano, cover di quello storico di Donna Summer del 1977, è uscito il video diretto da Emanuel Lo, in cui oltre a Giorgia ci sono nove ballerini di fama internazionale, che il regista ha diretto a distanza dando ad ognuno delle indicazioni sulle varie coreografie. Un colorato giro del mondo pop da Londra a Parigi, passando per New York, Ginevra, Egitto, Amsterdam e Roma.

L'album "Pop Heart" è una raccolta di grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova. Contiene anche il featuring con Tiziano Ferro sul brano "Il conforto" e con Ainé sulle note di "Stay", oltre ai camei di Eros Ramazzotti ed Elisa.

Inoltre Giorgia torna sul palco con la tournée outdoor "Pop Heart Summer Nights" al via il 2 luglio da Genova (Parchi di Nervi), per poi toccare varie località italiane. Un occasione per cantare i suoi successi e ascoltare per la prima volta in versione live i brani tratti dall'album di cover.