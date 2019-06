Delegazione del Pd a Lampedusa: violenza inutile e strumentale

Lampedusa, 27 giu. (askanews) - Una delegazione del Pd è a Lampedusa per monitorare la situazine della Sea Watch.

"È una situazione surreale, una violenza inutile su decine di persone che scappano da Paesi in guerra. La Sea Watch è entrata nelle acque italiane, adesso va fatta entrare in porto, vanno sbarcate e assistite le persone che da giorni vivono una situazione di stress fisico e psicologico inaccettabile. Siamo qui per capire perché questo non stia avvenendo e per chiederne conto alle autorità che hanno assunto questa decisione e cercheremo di capire se ci sono motivazioni politiche e strumentali". Lo ha detto il deputato del Pd, Matteo Orfini, giunto a Lampedusa assieme ad altri parlamentari nazionali tra cui Graziano Delrio, Davide Faraone, Fausto Raciti e Gennaro Migliore. Con loro anche l'ex sindaco Giusi Nicolini.

"Chiediamo che cessi questa disumanità, questa insensibilità verso 40 persone che non sono un pericolo per nessuno se non per se stessi. Ci deve essere misura anche nella fermezza e questa misura è stata ampiamente superata", ha aggiunto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio a Lampedusa.

Con loro anche il deputato di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: "Per parte nostra saremo qui per tentare di fare in modo che questa odissea si concluda. Io sono stato a bordo di queste navi, e quando si vede la costa la situazione diventa sempre più tesa. Perché non si capisce perché l'essere stati salvati da un naufragio diventi una colpa", ha detto.